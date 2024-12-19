Реестр этнокультурного наследия Югры пополнился новыми объектами
В Ханты-Мансийске состоялось заседание экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры.
В работе совета, под председательством директора департамента культуры Югры Маргариты Козловой, приняли участие авторитетные ученые, деятели культуры и науки, хранители нематериального этнокультурного достояния автономного округа: Мария Волдина, Татьяна Волдина, Дина Герасимова, Светлана Динисламова, Светлана Дядюн, Тимофей Молданов, Татьяна Молданова, Елена Исламуратова, Светлана Нестерова и Алексей Рещиков.
Отметим, что федеральный реестр содержит 4 объекта нематериального этнокультурного достояния Югры. А в региональный Реестр нематериального этнокультурного достояния Югры внесено 90 объектов, а также имена 30 мастеров, 5 исполнителей и 3 носителей фольклора. Теперь они дополнятся.
«Из муниципальных образований Югры на рассмотрение экспертам были направлены анкеты с описанием 8 уникальных явлений, бытующих только на территории нашего региона. Основными критериями оценки стали наличие исторической, культурной и научной значимости, уникальности, художественной ценности, самобытности и преемственности, — прокомментировала заместитель губернатора Югры Елена Майер на страницах в соцсетях. — Теперь имена наших земляков будут внесены в летопись Югры, а их знания и умения сохранены для будущих поколений».
По результатам Совета в Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры будут внесены:
– Технология изготовления набирки из бересты для сбора голубики вӓнӌен сăвән у аганских хантов, хранитель Расима Ибраева (Мегион);
– Технология изготовления подпрямоугольного сосуда из бересты элӓӈ сохән восточной группы хантов реки Вах, хранитель Дарья Кунина (Ханты-Мансийск);
– Технология изготовления круглой коробочки йиӈәӆ у тегинских хантов, хранитель Елена Новьюхова (Ханты-Мансийск);
– Технология изготовления плоскодонного сосуда из бересты сөн у казымских хантов, хранитель Надежда Богордаева-Молданова (Ханты-Мансийск);
– Технология изготовления мешочка для хранения швейных принадлежностей тучаӈ у северных манси, хранитель Евгения Вьюткина (Березовский район);
– Технология изготовления лучкового сверла пур у юганских хантов, хранитель Екатерина Балина (Ханты-Мансийск).;
– День оленевода «Сāлыл каснэ хōтал» в селе Саранпауль Березовского района, хранитель Александра Васильева (Ханты-Мансийск).
Кроме того, мастерами фольклора коренных малочисленных народов Севера признаны Надежда Гришкина (Белоярский район) и Альбина Сопочина (Сургутский район), исполнителями фольклора коренных малочисленных нардов Севера — Татьяна Канева, Светлана Немкова, Нина Загайнова из Березовского района.