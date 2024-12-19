Россия справится с ростом цен, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопросы населения, касающиеся роста цен.
В ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» модераторы сообщили о большом числе вопросов про подорожание цен на хлеб, масло, овощи, топливо. Президент отметил, что знает про рост цен.
«Рост цен на масло я знаю — 33-34 %. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление, — объяснил он одну из причин подорожания продукта. По его словам, и мяса и молока россияне стали потреблять больше. — Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров».
Также Владимир Путин сказал, что у некоторых экспертов есть мнение, что Банк России мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки: «Можно и нужно было делать это раньше».
«Рост цен — вещь неприятная и плохая, но мы с этим справимся», — подчеркнул президент.