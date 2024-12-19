Владимир Путин рассказал о задачах и перспективах БРИКС
Работа в БРИКС выстраивается на основе уважения друг к другу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что блок не ставит цели с кем-то конфликтовать.
«БРИКС — не инструмент против Запада. Мы не работаем против кого-то. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц. Работа выстраивается на основе взаимности, уважения друг к другу. Все вопросы принимаются консенсусом. Там нет маленьких, больших государств. Есть объединение по интересам. Интерес один: развитие», — подчеркнул Владимир Путин, говоря о БРИКС.
Также глава государства ответил на вопрос о том, возможно ли создать в Казани штаб-квартиру БРИКС.
«Мы штаб-квартиру-то вроде как не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются. Но мы будем использовать все возможности столицы Татарстана. Казань без преувеличения — один из лучших городов Европы», — сказал Владимир Путин.
Добавим, что Югра активно сотрудничает с представителями стран БРИКС и ШОС. Так, недавно в столице региона проходил Югорский экономический форум, на котором собрались представители Ассамблеи народов Евразии и Африки. Участники международного форума общественной дипломатии «Ответственность каждого за общее будущее» искали новые пути взаимодействия, способные объединить страны, общественные организации и бизнес-сообщество для решения глобальных задач.