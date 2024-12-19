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фото: ugra-news.ru

Владимир Путин высказался о поддержке арктических территорий

19.12.2024

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос журналистки из Коми, дал обещание обсудить вопрос по поддержке студенческих отрядов в арктических регионах.

Он сказал, что соответствующее обсуждение готов провести с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным. Также глава государства отметил необходимость поддержки небольших населенных пунктов в северных регионах.

Также Владимир Путин обратил внимание на важность развития собственного кинопроизводства на фоне ухода из кинопроката западных фильмов. 

ugra-news.ru

19.12.2024

19.12.2024