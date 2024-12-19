Владимир Путин отметил неуклонное движение армии России к достижению целей СВО
Владимир Путин, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции, показал знамя, которое ему подарили морпехи 155-бригады Тихоокеанского флота с автографами бойцов. Напомним, один из бойцов легендарного воинского соединения — югорчанин с позывным «Асума».
Президент отметил, что это знамя на прямой линии — символ всех знамён всех соединений, которые прямо сейчас ведут бой в курском приграничье, на других фронтах СВО. Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.
«Продвижение российской армии идет на всей линии фронта. Мы движемся к решению первостепенных задач СВО», — сообщил Владимир Путин, пожелав удачи и возвращения домой бойцам, воюющим на всей линии соприкосновения.