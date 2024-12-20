В Окружном Доме народного творчества 17 декабря состоялось заседание экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры.
В работе совета приняли участие авторитетные ученые, деятели культуры и науки, хранители нематериального этнокультурного достояния автономного округа.
Из муниципальных образований Югры на рассмотрение экспертам были направлены анкеты с описанием 8 уникальных явлений, бытующих только на территории нашего региона.
Основными критериями оценки стали наличие исторической, культурной и научной значимости, уникальности, художественной ценности, самобытности и преемственности.
По результатам Совета в Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры будут внесены:
- Технология изготовления набирки из бересты для сбора голубики вӓнӌен сăвән у аганских хантов, хранитель Ибраева Расима Аламетдиновна (г. Мегион);
- Технология изготовления подпрямоугольного сосуда из бересты элӓӈ сохән восточной группы хантов реки Вах, хранитель Кунина Дарья Борисовна (г. Ханты-Мансийск);
- Технология изготовления круглой коробочки йиӈәӆ у тегинских хантов, хранитель Новьюхова Елена Павловна (г. Ханты-Мансийск);
- Технология изготовления плоскодонного сосуда из бересты сөн у казымских хантов, хранитель Богордаева-Молданова Надежда Анатольевна (г. Ханты-Мансийск);
- Технология изготовления мешочка для хранения швейных принадлежностей тучаӈ у северных манси, хранитель Вьюткина Евгения Валерьевна (Березовский район);
- Технология изготовления лучкового сверла пур у юганских хантов, хранитель Балина Екатерина Саидмуродовна (г. Ханты-Мансийск).;
- День оленевода «Сāлыл каснэ хōтал» в селе Саранпауль Березовского района, хранитель Васильева Александра Михайловна (г. Ханты-Мансийск).
Мастерами фольклора коренных малочисленных народов Севера признаны Надежда Гришкина (Белоярский район) и Альбина Сопочина (Сургутский район), исполнителями фольклора коренных малочисленных нардов Севера - Татьяна Канева, Светлана Немкова, Нина Загайнова из Березовского района.
Теперь имена наших земляков будут внесены в летопись Югры, а их знания и умения сохранены для будущих поколений.
Напомним, что в региональный Реестр нематериального этнокультурного достояния Югры внесено 90 объектов, а также имена 30 мастеров, 5 – исполнителей и 3 носителей фольклора. Федеральный Реестр содержит 4 объекта нематериального этнокультурного достояния Югры.