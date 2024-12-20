Киносеансы, лекции по пенсионной и финансовой грамотности и встречи с экспертами: как проводят время активисты Центра общения старшего поколения ХМАО-Югры
Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят мероприятия, которые позволяют людям серебряного возраста активно проводить время с пользой для здоровья и интеллекта.
В Центре общения старшего поколения города Покачи прошел киносеанс. В рамках события участники ознакомились с документальным фильмом, предоставленным Русским географическим обществом. В фильме рассказывается история самых западных островов Финского залива, которые расположены на границе. Поле показа прошли бурные обсуждения увиденного: активисты с удовольствием поговорили о самых интересных моментах и наиболее понравившихся героях фильма.
Активисты Центра общения старшего поколения в городе Лангепас вместе со специалистами Отделения фонда по ХМАО – Югре также получили новые знания во время практического занятия по работе с порталом госуслуг. Они изучили и сразу же попробовали получить наиболее популярные электронные услуги фонда.
«Люди пенсионного возраста могут через госуслуги выбрать способ получения пенсии на банковскую карту, счет или через отделение почты, заказать справку о размере пенсии за определенный период или подать заявление на компенсацию проезда», — рассказала Алсу Булатов, руководитель Центра.
В Центр общения старшего поколения города Белоярский сотрудники Отделения СФР по ХМАО – Югре пригласили врача-эндокринолога. Во время встречи Лэйла Абрамова дала много практических советов: как правильно сформировать рацион питания, какие продукты выбирать, чем полезен здоровый сон. Активисты с интересом слушали врача и задавали много вопросов, начиная с того, как бороться со стрессом, заканчивая приемом назначенных лекарств.
Адреса Центров общения старшего поколения:
–г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Отделение Социального фонда РФ по ХМАО-Югре