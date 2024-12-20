Югра расширит инициативы поддержки для развития территорий Арктической зоны
Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук после прошедшей накануне прямой линии с Владимиром Путиным.
Напомним, что одним из вопросов в ходе прямой линии был посвящен развитию Арктической зоны России. Как отмечает телеканал «Югра», Президент России отметил, что для жителей территорий Арктической зоны продолжает действовать льготная ипотека с минимальной ставкой 2%. Также активно ведется работа над созданием специальной программы, охватывающей 25 городов, с возможностью расширения до 200 населённых пунктов.
Губернатор Югры Руслан Кухарук также подчеркнул важность этого вопроса для региона, отметив, что в текущем году два муниципалитета — Белоярский и Берёзовский районы — вошли в состав Арктической зоны.
- Президент сказал о том, что меры поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, будут продолжены, поддержаны. Мы на региональном уровне будем дополнять все те меры поддержки, которые будут стимулировать развитие экономики и в целом, пространственное развитие данных территорий Югры, - сказал Руслан Кухарук.