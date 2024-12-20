В Югре многодетные семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта
Новые меры поддержки многодетных семей одобрили на очередном заседании правительства Югры.
- Предлагается утвердить порядки по бесплатному посещению многодетными семьями учреждений культуры и спорта автономного округа, рекомендовать муниципальным образованиям принять соответствующие правовые акты, – отметил в ходе заседания директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.
Изменения внесены в соответствии с Указом президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Соответствующее поручение департаменту социального развития округа дал губернатор Югры Руслан Кухарук в октябре.
Также члены правительства упростили порядок получения удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Исключено требование оформления нотариально-заверенного соглашения между бывшими супругами об определении места жительства детей, предоставив возможность самостоятельного заключения соглашения между родителями детей.