В Югре победители Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек поздравили многодетную семью офицера Росгвардии
В Ханты-Мансийске победители Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Александр Скавыш и Анастасия Захарова поздравили с наступающими новогодними праздниками многодетную семью офицера Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитана полиции Наталью Зотееву.
Сказочные персонажи рассказали детям сотрудника Росгвардии, что живут в Урае, в 2019 году они стали лучшими на Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек и на протяжении 5 лет держали этот высокий статус, а в этом году передали пальму первенства коллегам из Сургута. В 2020 году они стали лучшими на международном конкурсе в Болгарии. Сейчас они с радостью посещают ребят и девчонок автономного округа и доставляют подарки, которые дети попросили в своих письмах.
В этом году 4-летний Артемий Зотеев написал самостоятельно свое первое письмо деду Морозу.
В семье Зотеевых три девочки и два мальчика. Старшая Ульяна – воспитанница московского училища Олимпийского резерва. Трое средних детей – школьники.
На встречу с именитыми Дедом Морозом и Снегурочкой пришли и семьи двух младших сестёр Натальи, на двоих у них также пятеро детей.
По случаю радостного события супруги сделали видеоролик о зимнем времяпрепровождении их семьи. А накануне на Межрегиональном форуме «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», который проходил в Сургуте, Зотеевы стали героями видеоролика, открывающего площадку для обсуждения актуальных вопросов современного института семьи и поддержки детства.
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