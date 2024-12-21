В Югре победители Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек  поздравили многодетную семью офицера Росгвардии

В Ханты-Мансийске победители Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Александр Скавыш и Анастасия Захарова поздравили с наступающими новогодними праздниками многодетную семью офицера Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитана полиции Наталью Зотееву.