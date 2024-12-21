Студенты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец»
Двое студентов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Награждение победителей конкурсных треков «ПервопроХодец» и «Делаю» прошло в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2024».
«Проект "Твой Ход" — это не только способ проявить себя и научиться созданию проектов. Несколько лет назад у студентов появилось единое масштабное студенческое сообщество, которое объединяет амбициозных, талантливых, вовлечённых и инициативных студентов. Каждый проект трека "Делаю", представленный ребятами в четвёртом сезоне, — уникальная история участника и его желание приносить пользу, улучшать жизнь вуза, региона или страны. Мы также видим, насколько важны для первокурсников такие инициативы, как конкурсный трек "ПервопроХодец", 200 победителей которого уже проявили свои лидерские качества и активную гражданскую позицию. Их ждут новые открытия и проекты. От всей души поздравляю каждого, кто дошел до финала и победил. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше вместе со студенческим сообществом "Твой Ход"», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Конкурсный трек «ПервопроХодец» погрузил участников в жизнь студенческого сообщества. Первокурсники узнали о возможностях самореализации в начале студенческого пути и познакомились с устройством молодёжной политики страны. В рамках участия студенты провели мероприятия для собственных университетов, проявили лидерские качества и активную гражданскую позицию.
«Победители четвёртого сезона проекта "Твой Ход" проделали насыщенный и сложный путь в конкурсных треках "Делаю" и "ПервопроХодец", ярко продемонстрировав своё трудолюбие, упорство и целеустремлённость. В треке "Делаю" ребята погрузились в каждый этап создания и реализации своих проектов, проявив лидерские качества и инициативу, а "ПервопроХодец" стал для первокурсников возможностью не только адаптироваться к университетской жизни, но и почувствовать себя частью единого студенческого сообщества России. С проектом "Твой Ход" открываются новые горизонты для самореализации, а победа становится признанием индивидуальных достижений и вдохновляющим примером для других студентов. Поздравляю всех победителей и желаю двигаться вперёд, открывая для себя новые возможности студенчества! Пусть путь в проекте становится ярче и насыщеннее с каждым годом обучения», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.
Во втором модуле конкурсного трека «ПервопроХодец» приняли участие 16 352 первокурсников. До финальных испытаний дошли 330 участников.
От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в топ-200 победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» вошли:
— Данил Липатов, Югорский государственный университет
— Анастасия Лёзная, Сургутский государственный университет
«Участие в треке "ПервопроХодец" значительно повлияло на моё представление о собственных возможностях. Я узнал много нового о молодёжной политике и понял, как могу реализоваться. Теперь я убежден, что, действительно, Россия – страна возможностей! Невероятно рад был увидеть своё имя в числе лучших участников трека "ПервопроХодец"! Искренне благодарен организаторам проекта "Твой Ход" за интересные задания, поддержку и мотивацию», — рассказал победитель трека «ПервопроХодец» Данил Липатов.
Победители второго модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» получили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнёров.
Следующая волна подачи заявок на конкурсный трек будет открыта в пятом сезоне на платформе проекта «Твой Ход».