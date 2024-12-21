В Югре состоялась X научно-практическая конференция специалистов лабораторной службы автономного округа
Мероприятие в Нижневартовске собрало специалистов лабораторной диагностики, руководителей медицинских организаций, врачей-лаборантов, микробиологов
и клиницистов, став значимой площадкой для профессионального обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и повышения квалификации.
Программа конференции включала выступления ведущих экспертов в области лабораторной диагностики из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, ЯНАО и ХМАО. Основное внимание было уделено результатам оптимизации лабораторной службы Югры, вопросам повышения качества исследований, внедрению современных технологий, диагностике аутоиммунных заболеваний и острых кишечных инфекций, и др.
В ходе своего выступления главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Депздрава округа, заведующая центром лабораторной диагностики АУ «Югорский центр профессиональной патологии» Ольга Черничук подвела итоги десятилетнего периода работы специалистов лабораторной службы и выделила важнейшие направления работы. Одним из них стало выполнение исследований в рамках региональной программы: «Борьба с онкологическими заболеваниями в Югре», проведение скрининга для выявления наиболее ранних симптомов колоректальных раков.
Ольга Владимировна также озвучила дальнейшие перспективы работы лабораторной службы округа, среди которых: повышение доступности и качества лабораторных услуг, эффективное использование оборудования, укрепление материально-технической базы, информатизация лабораторий и оптимизация аналитических процессов.
Участники конференции получили уникальную возможность не только пополнить свои профессиональные знания, но и обсудить пути их практического применения на рабочих местах. Юбилейная конференция вновь подтвердила свою значимость как эффективный инструмент для укрепления профессионального взаимодействия и развития лабораторной медицины в округе.