Руслан Кухарук поздравил энергетиков Югры с профессиональным праздником
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с профессиональным праздником — Днем энергетика — специалистов и ветеранов энергетического комплекса Югры.
«От вашей работы зависят комфорт в наших домах, безопасность на улицах, стабильность деятельности предприятий и организаций. Пусть в Новом году будет много успешных проектов и добрых начинаний!» — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.
В преддверии Дня энергетика сразу после красочного спектакля, компания «ЮТЭК — Региональные сети» вместе с Правительством Югры сделали новогодний подарок жителям и гостям окружной столицы. На площади у концертно-театрального центра «Югра-Классик» появилась семья белых медведей, которые уже успели стать одной из достопримечательностей новогодней столицы Западной Сибири.