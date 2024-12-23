Одаренные дети из Югры встретились на главной югорской ёлке
В Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик» прошла главная Югорская новогодняя елка. На нее съехались 500 человек из разных городов и районов автономного округа. Это дети бойцов СВО, из многодетных семей и ребята с особенностями здоровья. Также традиционно здесь участвуют победители олимпиад, соревнований и конкурсов в области культуры, спорта и образования.
Дети на несколько часов погрузились в сказочную атмосферу, их встречали аниматоры в ярких костюмах, ребята участвовали в шоу мыльных пузырей, наблюдали за ловкими фокусниками, играли в подвижные игры, водили хороводы, танцевали, смотрели музыкальный спектакль, фотографировались с любимыми персонажами и, конечно, получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Каждый ребенок получил индивидуальный новогодний подарок. Он состоит из эксклюзивной настольной игры «Югорское Лукоморье», новогоднего конфетного набора и поздравительной открытки от губернатора Югры Руслана Кухарука.
Еще одним подарком для юных югорчан стал мюзикл «Летучий корабль». Вместе с героями ребята отправились в захватывающую сказку, где юная царевна Забава борется за своё право на счастье. Детей ждали встречи с коварным Полканом, хитроумные уловки Водяного, а также помощь весёлых Бабок Ёжек и самоотверженного Ивана, который готов ради Забавы на всё!
«Мы каждый год в преддверии праздника придумываем новогодние мюзиклы. В этом году это «Летучий корабль». В сказке отражены лучшие жизненные ценности справедливости, стремления к лучшему, стремления к помощи окружающим. Вместе с этим наши ребята получили сладкие, полезные и игровые подарки. Каждый получил особенную игру, разработанную югорским художником Владом Алеевым. Она создана по мотивам орнаментов коренных народов Севера, проживающих на нашей территории. В нее тоже вкраплены особые замыслы, которые ведут по пути этой игры каждого игрока, знакомя его в том числе с историями нашего округа и рассказывая о добрых поступках», — отметила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова.
Ранее мы рассказывали, что в прошлом году постановочная группа концертно-театрального центра «Югра-Классик» подготовила северный мюзикл «Лунная история». Премьера состоялась на Югорской новогодней елке.