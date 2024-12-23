Отделение СФР по ХМАО – Югре досрочно выплатит детские пособия и пенсии в связи с новогодними праздниками

В Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик» прошла главная Югорская новогодняя елка. На нее съехались 500 человек из разных городов и районов автономного округа. Это дети бойцов СВО, из многодетных семей и ребята с особенностями здоровья.