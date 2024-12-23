Отделение СФР по ХМАО – Югре досрочно выплатит детские пособия и пенсии в связи с новогодними праздниками
В связи с тем, что первая неделя января 2025 года выпадает на новогодние праздники, жители Югры, которым детские пособия и пенсии поступают на счета в банках, получат их досрочно.
Напоминаем, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если денежные средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
25 декабря 2024 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;
– ежемесячная выплата из средств материнского капитала;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям.
Если дата выплаты пенсии приходится 5 января, то она будет осуществляться заблаговременно 27 декабря 2024 года. Остальным гражданам, получающим пенсию через банки, средства будут выплачены в обычном режиме в течение января в установленные им даты доставки — 10, 17 и 22 января 2025 года.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии в праздничные и выходные дни пройдут в соответствии с утвержденным графиком.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику за январь в феврале 2024 года.
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО! Пенсия, которая поступит на счета в банках в конце декабря — это не дополнительная пенсия, а выплата пенсии за январь ДОСРОЧНО. В связи с этим стоит учесть, что следующая выплата пенсии будет в феврале в обычные сроки.
Отделение Социального фонда РФ по ХМАО-Югре