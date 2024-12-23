Росгвардия подвела итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год в Югре
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось оперативное совещание по подведению итогов служебно-боевой деятельности территориального органа за 2024 год. Заслушивание докладов прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством врио начальника штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковника Александра Водяника.
Выступая перед вышестоящим командованием и подчиненными начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков отметил, что по результатам служебно-боевой деятельности в 2024 году территориальное управление заняло 2 место среди терорганов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Начальник управления поблагодарил личный состав за добросовестную, слаженную и самоотверженную службу.
В торжественной обстановке полковник полиции Евгений Симаков вручил ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и сотрудникам ведомства. Приказом командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации медали «Участнику специальной военной операции» вручены капитану Сергею Г., младшему лейтенанту полиции Максиму Г., прапорщику Алексею И.
С докладами по направлениям деятельности выступили офицеры-руководители тероргана и управления вневедомственной охраны.
В завершение заседания врио начальника штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Александр Водяник акцентировал внимание присутствующих на неукоснительном выполнении в установленный срок поставленных задач на 2025 год.
Справочно:
За минувший год сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР выполнили свыше 1900 служебно-боевых задач, оказали содействие правоохранительным органам в задержании более 300 подозреваемых в совершении краж, незаконном хранении боеприпасов, наркотических средств, преступлений экстремистской и террористической направленности. Из незаконного оборота изъято порядка 40 единиц огнестрельного оружия, более 500 шт. различных боеприпасов, более 4500 гр. наркотических веществ, а также контрафактная алкогольная продукция.
Под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны находится почти 10 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе более 800 образовательных учреждений, а также 105
единиц транспортных средств. На маршрутах патрулирования задержано более 120 лиц, находящихся в розыске.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы оказали свыше 45 тысяч государственных услуг населению, провели почти 14 тысяч плановых проверок обеспечения условий сохранности оружия. Выявили порядка тысячи нарушений, из незаконного оборота изъято 1 400 единиц оружия. Добровольно сдано более 850 единиц.
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