В Югре проверяют состояние автозимников
К 25 декабря в Югре могут не открыться некоторые зимники. Особую настороженность у специалистов вызывают такие направления как Агириш - Хулимсунг и Игрим - Сартынья в Берёзовском районе - там вскрылись ручьи, и переправа через Иртыш вблизи деревни Чембакчина в Ханты-Мансийском районе. Здесь вообще до сих пор люди перебираются на лодках.
Остальные зимники, всего их в нашем регионе 58, либо введены в эксплуатацию, либо проходят проверку.
В посёлке Банном проживают порядка 25 человек. И раньше здесь не строили зимники. Намораживают лёд на реке последние три года. Но в этом году жители населённого пункта могли остаться вообще без этой дороги из-за погодных условий.
Толщину льда проверяют в 2 этапа. Намороженная часть - 24 сантиметра. Естественный слой на сантиметр меньше. Чтобы добиться таких результатов, бригаде пришлось изрядно потрудиться. Из-за тёплой зимы на лёд ступили на месяц позже.
Алексей Салаев, начальник участка переправы Сургут – Банный: «работы начали поздно, 5-6 декабря только. До этого никак не могли начать. В день производилась наливка порядка 5-6 сантиметров воды. В течение пары дней путём замерзания толщина достигала порядка 3-4 сантиметров. В предыдущие годы мы за 2-3 дня достигали прироста порядка 7-8 сантиметров. То есть в этом году работы происходили в 2 раза медленнее».
Комиссия проверяет толщину льда по всей протяжённости автозимника. По требованиям - не меньше 20 метров от берега и не реже, чем 50 друг от друга.
Фёдор Налобин, начальник сургутского отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Управтодора Югры: «Для проезда массой 10 тонн колёсной техники необходима толщина льда при температуре воздуха -10 градусов и ниже не менее 36 сантиметров. При повышенной температуре, порядка -5 градусов уже толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. В данном случае у нас не менее 39 было. На сегодняшний день толщина льда позволяет пропускать колёсную технику массой до 10 тонн».
Однако по проекту здесь должна проходить техника общей массой 30 тонн. Поэтому работы по наращиванию льда продолжатся. И каждый месяц состояние полотна будет проверять комиссия. Общая протяжённость автозимников в Сургутском районе составляет порядка 70 километров.
Информация ТВ «Югра»