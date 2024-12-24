В Югре проверяют состояние автозимников

К 25 декабря в Югре могут не открыться некоторые зимники. Особую настороженность у специалистов вызывают такие направления как Агириш - Хулимсунг и Игрим - Сартынья в Берёзовском районе - там вскрылись ручьи, и переправа через Иртыш вблизи деревни Чембакчина в Ханты-Мансийском районе.