Югорчане обрадовались решению губернатора по созданию должности уполномоченного по делам коренных народов в правительстве региона
Во время Послания о положении дел и перспективах развития региона губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, что на основе многочисленных обращений представителей коренных народов, общественных организаций, депутатов решил учредить при губернаторе округа специальную должность — уполномоченный по делам коренных народов.
«До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям. Все они и далее будут действовать в рамках своего функционала. Но появится единая "точка входа" в систему, через которую решать вопросы развития коренных народов, защищать их законные права и интересы можно будет адресно и оперативно», — отметил Руслан Кухарук.
Это решение прокомментировала директор этнографического музея «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова.
«Далеко не каждый регион может похвастаться наличием уполномоченного по делам коренным народов при губернаторе Югры. Очень важно, что эта инициатива прозвучала сегодня, когда в нашей Югре Руслан Николаевич объявил Год исторического наследия. Во-первых, сама должность и этот статус замечателен. Во-вторых, я думаю, что этот человек станет главным связующим звеном, институтом между общественными организациями, жителями и департаментами. Мы будем действовать в едином ключе, будем работать в одной команде», — сказала югорчанка.
Также она отметила, что она рада другим инициативам губернатора. Например, решение о поддержке северного оленеводства и развитии малых территорий.
«Для меня это просто как бальзам на душу. Я всегда говорю о том, что поддержка нашего северного оленеводства — это сохранение этноса. Еще одно важное, ключевое для нас направление — развитие малых и отдаленных территорий. Округ будет оказывать адресную помощь жителям не зависимо от того какой они национальности и где проживают. Эти меры поддержки и развитие инфраструктуры в малых населенных пунктах — это просто здорово. Мы вспоминаем историю, смотрим назад и понимаем, что когда уходили с нашей карты малые деревни, мы очень многое потеряли. Сейчас это возможность сохранить культуру, укрепить наши традиционные знания», — сказала Людмила Алферова.