Какие поручения дал Руслан Кухарук в своем первом Послании
Первое ежегодное Послание Губернатора Югры о положении дел и перспективах развития региона завершилось. В ходе выступления Руслан Кухарук дал ряд поручений правительству округа.
Так, глава региона поручил первому заместителю губернатора Алексею Забозлаеву разработать действенный механизм резервирования рабочих мест в государственных учреждениях для ветеранов СВО.
«Уверен — и бизнес в стороне не останется. Необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов, особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места. А также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями. Координацию этой работы возлагаю на заместителя губернатора Сергея Александровича Афанасьева», — сказал Руслан Кухарук.
Также губернатор поручил департаменту недропользования и природных ресурсов совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени Владимира Ильича Шпильмана подготовить концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в Ханты-Мансийском автономном округе до 2050 года, синхронизировав ее со стратегическими документами федерального уровня.
«Уже определены четыре перспективных поисковых кластера: Березовско-Белоярский и Кондинский — в западной части, Колтогорский и Восточно-Вартовский — в восточной части Югры, с общим ресурсным потенциалом около трех миллиардов тонн нефти. Готовим предложения от региона по лицензированию разработки этих территорий на 2025 год», — добавил глава региона.
Руслан Кухарук также дал поручение, связанное с практикой реализации научно-технологических решений, с инновационной диверсификацией экономики округа.
«Это предмет для пристального, даже придирчивого изучения Комитетом по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития. Поручаю заместителю губернатора Сергею Александровичу Афанасьеву внести предложения по созданию рабочей группы Комитета — с обязательным вовлечением представителей бизнеса, муниципальных органов власти, научной, образовательной, инженерно-технической, экспертной общественности. То есть надо услышать и самих инноваторов, и тех, кому инновации адресованы, — и сторону предложения, и, главное, сторону потенциального спроса. К маю следующего года не только анализ ситуации, но и набор решений должен быть готов», — подчеркнул губернатор.
Затем глава региона поручил департаменту экономического развития и департаменту промышленности подготовить предложения по созданию Инвестиционного фонда поддержки креативных индустрий.
«Идея уже одобрена Агентством стратегических инициатив. В фокусе внимания фонда — поиск и оценка потенциально значимых для креативной экономики направлений, выращивание и сопровождение ее новых продуктов», — отметил Руслан Кухарук.
Глава региона поручил заместителю губернатора Наталье Огородниковой совместно с администрациями муниципальных образований запустить со следующего года на регулярной основе выставки-ярмарки югорских товаропроизводителей — как своего рода региональную торговую сеть.
Кроме того, Руслан Кухарук поручил первому заместителю губернатора Павлу Тараканову во взаимодействии с органами местного самоуправления разработать комплексную программу развития инфраструктуры молодежной политики.
«Ни в коем случае не формальной и официозной — молодые люди должны стать настоящими хозяевами таких объектов, прямо участвовать в их создании, на всех этапах», — акцентировал внимание губернатор.
В завершение глава региона подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ должен в ближайшие годы выйти на новый виток своего развития.
«Служение общему благу я считаю своим призванием, своим долгом. С этого года мое служение — здесь, на родной Югорской земле. Служить буду честно и верно, рассчитывая на вас и вашу поддержку. Будущее ждет нас — но долго ждать не станет. Пора отправляться в путь!» — резюмировал Руслан Кухарук.
Запись прямого эфира с Послания доступна во всех аккаунтах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», группе региона «Югра» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», канале «Югра Официально» в «Телеграм». Отметим, также Руслан Кухарук вёл трансляцию в своем канале в «Телеграме». Кроме того, прямой эфир с послания вели телеканалы автономного округа: ТК «Югра», ТК «Мегаполис», ТК «СургутинформТВ» и ТК «Сургутинтерновости», и почти 50 пабликов региона и муниципальных образований в соцсетях.