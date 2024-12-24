Музыка в жизни народа ханты и манси
В Югре есть прекрасная возможность знакомить юных жителей с богатейшей духовной культурой обских угров, видеть хрупкую красоту северной природы, умение жить в гармонии с ней, и всё это можно узнать из уст коренных жителей округа.
24 декабря для школьников Берёзовского школа-интернат был проведён познавательный час «Музыка в жизни народа ханты и манси». В этот замечательный зимний день с воспитанниками встретились люди, неравнодушные и знающие культуру своего народа.
Ребята с удовольствием посмотрели презентацию о том, какую роль играет музыка у коренных народов Югры. В ходе беседы школьники узнали о традиционных праздниках, о некоторых музыкальных инструментах: бубне, журавле (хант. торсаплъюх), скрипке (хант. нин-юх), нарсъюхе, лютне, погремушке, тумране и нерыпи. К примеру, детям рассказали, что бубен является главным ритуальным инструментом северных шаманов. Под громкие звуки инструмента они общаются с духами. Это ударный музыкальный инструмент в виде обода, обтянутого кожей. Несмотря на то, что бубен довольно большой в диаметре – от 40 до 80 см, он очень легкий.
Ещё один древний струнный щипковый инструмент у хантов называется – «нарсъюх», манси его называют «санквылтап». В переводе с хантыйского «нарсъюх» – «играющее дерево». К нарсъюху у обских угров отношение самое почтительное: перед тем, как перенести его в другое место, инструмент покрывают платком и выносят из дома «головой» вперед. Этот инструмент является культовым и находится в священном углу. В старину на нарсъюхе играли только мужчины: под него исполняли героические песни о подвигах богатырей, былины, танцы на Медвежьем празднике.
Торсапльъюх (или торъюх) – один из любимейших инструментов у обско-угорских народов. Официально его называют «угловая арфа», а с хантыйского и мансийского языков название переводится как «дерево с журавлиной шеей». И правда, торсаплъюх – треугольная рама с натянутыми струнами. Инструмент очень похож на птицу с выгнутой шеей.
Главным гостем мероприятия стала Зоя Захаровна Сидорова – хранитель традиций и исполнитель хантыйского фольклора. Она познакомила детей с инструментом тумран и исполнила несколько мелодий.
Педагог Берёзовской школы-интерната Михаил Владимирович Яковлев для школьников исполнил наигрыши на нарсъюхе.
На выставке для ребят были представлены грампластинка «Хантыйские песни», диски и книги, музыкальные инструменты обско-угорских народов.
Марина Табун