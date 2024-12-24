Завершился конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рӯт – акв рӯпата» (манс.) – «Семейные трудовые династии»
В Год семьи объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» провели конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рӯт – акв рӯпата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» на лучший рассказ на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский язык о семейных трудовых династиях.
24 декабря были подведены итоги. На конкурс поступило 17 работ, из них 9 на хантыйском языке, 8 – на мансийском языке. Участниками конкурса стали учащиеся и взрослые из сёл Теги, Шайтанки, Хулимсунта, Сосьвы, Саранпауля Берёзовского района, села Казыма Белоярского района, деревни Русскинская Сургутского района, и городов Белоярского и Ханты-Мансийска.
Места распределились следующим образом.
Работы на хантыйском языке:
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Место
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Возрастая категория:
6-13 лет
|
Возрастная категория:
14-18 лет
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Возрастная категория:
19 лет и старше
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1 место
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Белкин Данил, 11 лет,
«Харсурт рәт ёх – вєрӑӊ ёх»-«Люди из рода Рандымовых – трудолюбивые люди»,
с. Казым, Белоярский район
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Поспелова Татьяна, 15 лет, «Мўӊ рут хоятэв»-«Наш родственник»,
с. Теги, Берёзовский район
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Орехова Анжелика, 55 лет,
1. «Тэвлинӑт хоттэӆ ёх – няврэмӑт вәнӆтӑты хуятӑт»-«Педагогический путь Тэвлиных: династия, вдохновляющая на успех»;
2. «Тэвлинӑт хоттєӆ ёх – мир лекщитты ёх» – «Трудовая династия Тэвлиных: 73 года преданности и профессионализма»,
д. Русскинская, Сургутский район
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2 место
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Совместная работа: Слепцова Анастасия (дочь), 9 лет, Волкова Татьяна Николаевна (мать), «Ай па вун хўӆыет, хоӆпева хояты!» – «Ловись, рыбка, и большая, и маленькая!», с. Теги Берёзовский район
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Табун Варвара, 19 лет, «Ма рутӆам рупитты вер» – «Династия работников культуры с 20 века в 21…», г. Ханты-Мансийск
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Лапеко Юлия, 60 лет, «Алфёровӑт – няврємӑт вәнӆтӑты ёх»-«Педагогическая династия семьи Алфёровых»,
д. Шайтанка, Берёзовский район
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3 место
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Новьюхова Инга, 41 год, «Киникайт ӆўӊӑтты хотн рәпитты вєрмўӊ сӑмӆўвн»-«Библиотекарь – это не просто работа, а призвание»,
г. Ханты-Мансийск
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Спецприз
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Совместная работа: Мешалкина Наталья (дочь), 39 лет, Гришкина Альбина (мать), 67 лет, «Ма рәтєм хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх»-«Династия рыбаков разного поколения», г. Ханты-Мансийск/г. Белоярский
В связи с тем, что работы на мансийском языке поступили в одной возрастной категории 6-18 лет, организаторами конкурса было решено распределить работы следующим образом.
Работы на мансийском языке:
|
Место
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Возрастная категория:
6-11 лет
|
Возрастная категория:
12-15 лет
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Возрастная категория:
16-18 лет
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1 место
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Вьюткина Анна, 10 лет, «Ам рӯт колтглум урыл»-«Рассказ о моей семейной династии»,
с. Саранпауль, Берёзовский район
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Мурадымова Марьям, 15 лет, «Мщтыр мхум»-«Мастера», д. Хулимсунт, Берёзовский район
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Алгадьева Надежда, 16 лет, «Щаквщин рӯт лаль мины»-«Династия мастериц»,
д. Хулимсунт, Берёзовский район
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2 место
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Мурадымов Тамерлан, 11 лет, «Враян мхум»-«Охотники»,
д. Хулимсунт, Берёзовский район
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Алгадьев Илья, 14 лет, «Враян ос мшинал яласан хтпат»-«Династия охотников и водителей»,
д. Хулимсунт, Берёзовский район
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Ромбандеев Марк, 17 лет, «Яныг ащйкам тлатэ лаль тотылӯв»-«Продолжаем дело прадедушки», г. Ханты-Мансийск
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3 место
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Тихонов Кирилл, 10 лет, «Слы ӯрнэ хтпат рӯт»-«Династия оленеводов Вьюкиных»,
с. Саранпауль, Берёзовский район
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Сандова Маргарита, 14 лет, «Ханищтан мхум»-«Трудовая династия Зюзевых-Артеевых-Слепцовых-Ваддоровых»,
п. Сосьва, Берёзовский район
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Дорогие участники конкурса, спасибо вам за прекрасные рассказы о семейных династиях, с какой гордостью вы рассказали о трудовых подвигах своих родственников! Отрадно, что многие из вас продолжают дело предков. Особая благодарность родителям и учителям, которые помогли своим детям и воспитанникам умело проследить нить семейной трудовой династии.
Поздравляем участников с победой в конкурсе и желаем дальнейших успехов в учёбе и труде!
Награждение победителей пройдет в заочном формате, все участники будут отмечены дипломами и ценными подарками.
Людмила Гурьева