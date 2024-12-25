График работы Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре в новогодние праздники
В связи с новогодними праздниками изменится график работы клиентских служб Отделения СФР по ХМАО – Югре.
В этом году клиентские службы фонда завершают прием граждан 28 декабря. К стандартному графику работы они вернутся 9 января. Чтобы у югорчан была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы Отделения фонда проведут обслуживание по сокращенному графику. В этот день клиентские службы Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска примут граждан с 10 до 15 часов, чтобы предоставить необходимые услуги.
Единый контакт-центр по социальным вопросам (8-800-1-00000-1) в этом году будет вести консультирование в обычном режиме до 28 декабря включительно. Начиная с 29 декабря и до конца праздников, операторы работать не будут. 9 января контакт-центр вернется к стандартному графику.
Получить услуги Социального фонда в течение всех новогодних праздников можно на портале госуслуг.
График работы клиентских служб
29 декабря – 3 января — прием не ведется.
4 января — с 10 до 15 часов.
5 – 8 января — прием не ведется.
С 9 января — прием по стандартному графику.
График работы контакт-центра
29 декабря — 8 января — консультирование не ведется.
С 9 января — консультирование по стандартному графику.
Отделение Социального фонда РФ по ХМАО-Югре