Борис Хохряков подвел итоги года
В завершение 41 заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Председатель Думы Борис Хохряков подвел итоги 2024 года представительного органа власти региона. Он отметил, что уходящий год для страны, ее регионов, для каждого гражданина, стал очередным экзаменом на прочность.
«Несмотря на все вызовы, этот год мы сработали без сбоев и все поставленные перед нами задачи решены, – подчеркнул Борис Сергеевич. – Одним из знаковых событий в этом году стало избрание Руслана Николаевича Кухарука на должность Губернатора Югры. Его личные и профессиональные качества, темп, с которым он включился в работу и жизнь региона, во многом определили вектор нашей совместной работы».
В 2024 году Думой Югры проведено 16 заседаний, принято 115 законов, из них 14 базовых, 101 – о внесении изменений в действующие законы, и 356 постановлений. В порядке контроля заслушано 15 информаций. Большинство законодательных инициатив были разработаны совместно с Правительством автономного округа и при личном участии Губернатора, в том числе и четыре поправки в бюджет региона, которые увеличили его доходную часть практически на 70 миллиардов рублей.
Бюджет автономного округа на ближайшие три года спрогнозирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона и традиционно является социально ориентированным.
Расходы, предусмотренные на развитие отраслей социальной сферы – здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт на 2025 год превышают 67% в общих расходах.
В 2025 году запланировано строительство 51 нового объекта на территориях 18 муниципальных образований автономного округа. Отличительной особенностью нового бюджета является то, что главный финансовый документ ориентирован на пожелания, предложения и инициативы жителей округа. Значительно увеличены расходы на выкуп муниципалитетами жилья и ликвидацию аварийного фонда, вдвое увеличены расходы на строительство и ремонт дорог.
«Безусловно, одним из приоритетных направлений в работе для нас остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Вопросы поддержки наших защитников и членов их семей звучали практически на каждом заседании Думы. Хочу отметить личное участие всех депутатов в помощи нашим бойцам, жителям новых регионов России и приграничных территорий, – подчеркнул Борис Хохряков. – 174 миллиона рублей из средств депутатских фондов в этом году направлены на материально-техническое обеспечение военнослужащих, призванных на территории региона».
В числе основных тем работы представительного органа власти региона, как обозначил спикер окружной Думы, остаются государственно-правовое устройство, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
«В 2025 году мы будем отмечать знаковую историческую дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. В Югре по инициативе Руслана Николаевича Кухарука и наших земляков это будет Год исторического наследия. Темы очень многогранны, но имеют между собой немало общего. Уверен, они найдут свое отражение в работе каждого из нас. Абсолютно уверен, что в новом 2025 году работы предстоит много, но темп не сбавляем», – резюмировал свое выступление Борис Хохряков.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа