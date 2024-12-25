112 югорчан стали лауреатами премии губернатора в области культуры
В г. Ханты-Мансийске 24 декабря в КТЦ «Югра-Классике» прошла церемония награждения лауреатов премии губернатора Югры в области культуры, искусства и литературы. В 2024 году наград в этой области удостоились 112 югорчан. В адрес комиссии поступило более 600 заявок.
Лауреаты получили награды из рук заместителя губернатора Югры Елены Майер и директора окружного департамента культуры Маргариты Козловой.
Елена Майер отметила: «В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024 году определено 112 номинантов на премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, большая часть из них была вручена в течение года. В этом году включены новые премии, которые были определены постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в честь 90-летия со дня рождения хантыйского художника Геннадия Райшева. Премия Райшева учреждена по пяти номинациям. В сфере культуры нам есть чем гордиться, в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре очень много побед, наград, творческих проектов. Следующий год у нас юбилейный, год 95-летия со дня основания округа, 80-летия со дня Великой Победы. Я уверена, что это будет действительно год побед нашего округа».
Пётр Молданов