В Кондинском районе ввели в эксплуатацию зимнюю автодорогу в Тюмень
В Кондинском районе завершены работы по устройству всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Как сообщает пресс-служба АО «ГК «Северавтодор», с 25 декабря введены в эксплуатацию 506 километров сезонных автодорог.
Открыто движение по зимникам:
— пгт. Кондинский — с.Болчары, с ледовой переправой через Конду (10 тонн);
— с.Болчары — с.Алтай — д.Кама с ледовой переправой через Конду – 5 тонн;
— Мортка — Нижняя Тавда;
— пгт. Кондинское —д.Никулкина;
— пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, в т.ч по участкам пгт.Междуреченский — р.Кума, (ледовые переправы через: р.Конда (д.Ямки) – 30 тонн, р.Конда (д.Юмас) – 10 тонн) ,
р.Кума — пгт. Кондинский, р.Конда (85 км) – 10 тонн;
— пгт. Междуреченский — с.Карым — д.Шугур, «Подъезд к с.Карым» по участкам: пгт Междуреченский — п.Луговой, п.Луговой — р.Красный Яр, в т.ч ледовые переправы через р.Конда – 5 тонн,
р.Красный Яр — д.Шугур;
— Подъезд к д.Карым, в т.ч. ледовая переправа через р.Юконда – 5 тонн .
Работы выполнены силами Филиала №6 ГК «Северавтодор».