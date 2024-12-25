В Кондинском районе ввели в эксплуатацию зимнюю автодорогу в Тюмень

В г. Ханты-Мансийске 24 декабря в КТЦ «Югра-Классике» прошла церемония награждения лауреатов премии губернатора Югры в области культуры, искусства и литературы. В 2024 году наград в этой области удостоились 112 югорчан. В адрес комиссии поступило более 600 заявок.