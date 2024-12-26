В Ханты-Мансийске откроют Чумовую улицу
Торжественное открытие «Чумовой улицы» в рамках межрегионального проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири» состоится в Археопарке Ханты-Мансийска 28 декабря.
Любой желающий сможет не только посмотреть выступления коллективов и исполнителей из Ханты-Мансийска и Сургута, но и своими глазами увидеть уникальное фэшн-шоу национальных костюмов от дизайнера Аллы Русмиленко из Сургута, успеть найти свою ель на ёлочном базаре, поучаствовать в интерактивном конкурсе и, конечно, покататься на оленьей упряжке. Также в программе детская развлекательная программа «Северная сказка».
Начало в 17.00.