Руслан Кухарук рассказал о перспективах в обеспечении кадрами медучреждений Югры
Губернатор Югры Руслан Кухарук, передавая новые автомобили «скорой помощи» в больницы отдаленных поселков региона, прокомментировал вопрос корреспондента ugra-news об обеспечении кадрами медучреждений автономного округа.
«Это один из самых часто задаваемых вопросов на встречах, которые мы проводили в населенных пунктах. Жители говорили о том, что трудно попасть к тому или иному узкопрофильному специалисту, либо об их отсутствии. В большей степени это касается небольших населенных пунктов. Сегодня приоритет, который стоит перед департаментом здравоохранения Югры – создание комфортных условий для жизни и работы специалистов, которые приезжают трудиться в такие населенные пункты», - отметил глава региона.
Руслан Николаевич подчеркнул, что на заседании Думы Югры был принят закон, который продлил действие мер поддержки, в том числе по программе «Земский доктор». Это возможность оказать поддержку молодым медицинским специалистам, принявшим решение работать в деревне.
Также, по словам губернатора, для обеспечения кадрового потенциала важно взаимодействие между потенциальными работодателями, вузами и колледжами, готовящими профильных специалистов и школами (а именно – учащимися старших классов).
«Мы также приняли решение о том, что в ряде муниципалитетов будут проводиться работы по проектированию, строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений, а также профориентационных классов, которые готовят ребят у к поступлению в медицинские вузы и ссузы», - рассказал губернатор Югры.
Кроме того, окружное правительство запланировало работу по обновлению материально-технической базы общежитий для студентов. Как отметил Руслан Николаевич, долгожданным решением стало строительство еще одного корпуса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
«Средства в бюджете на разработку проектной документации уже предусмотрены. Я уверен, что в перспективе это также поможет нам в подготовке медицинских кадров, исходя из потребности больниц автономного округа», - резюмировал глава региона.