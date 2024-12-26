Югорчане стали победителями всероссийского отбора инклюзивных практик «Открыто для всех»
Югра стала победителем всероссийского отбора инклюзивных практик «Открыто для всех». Пост об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Руслан Кухарук.
Конкурс ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив. Его цель – выявить реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, а также определить решения для развития общества равных возможностей.
В этом году среди 550 проектов из 79 регионов России лучшими признаны сразу две инициативы из Югры.
Нижневартовская социальная франшиза «Ключеефф» заняла третье место в основной номинации «Инклюзивное лидерство».
«Социальный предприниматель Елена Радионовна Рожкова предоставляет рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья, вовлекая их в социальную и профессиональную деятельность. Правильная организация труда и поддержка позволяет людям с инвалидностью стать успешными и востребованными специалистами», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Центр адаптивного спорта Югры занял первое место в специальной номинации «Эффективная реабилитация» с проектом по вовлечению участников специальной военной операции в занятия физической культурой. Благодаря инициативе, бойцы, вернувшиеся с СВО с травмами и ранениями, могут регулярно заниматься спортом под наблюдением опытных специалистов, что становится важным этапом их восстановления. Центр ведет работу с участниками СВО из всех городов и районов округа. В сборную команду Югры включены три ветерана, они представляют наш регион в таких дисциплинах как баскетбол на колясках, легкая атлетика и стрельба из лука.
«Важно, что инициативы югорчан получают признание федеральных экспертов. Но еще важнее, что благодаря таким неравнодушным людям и организациям, мы получаем новые решения, как сделатьжизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной», – подчеркнул губернатор Югры.