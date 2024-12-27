В Югре Росгвардия подвела итоги осенней призывной кампании: войска пополнили порядка 160 новобранцев
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги участия в осенней призывной кампании 2024 года. Для прохождения срочной военной службы в воинские части ведомства будет направлено порядка 160 новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет.
На окружном сборном пункте под Пыть-Яхом каждый призывник получил комплект вещевого имущества и продовольственный паек, после чего команды направились к местам несения службы в подразделения, дислоцированные в Московской, Ленинградской, Ростовской областях и Республики Крым.
«Основная часть призывников будет служить в Московской области. После принятия военной присяги они будут назначены на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Военнослужащие по призыву будут участвовать в охране общественного порядка, обеспечении безопасности важных государственных объектов, нести нелегкую, но престижную службу в элитных подразделениях Росгвардии – отрядах специального назначения.
Весенняя призывная кампания начнётся в мае 2025 года.
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