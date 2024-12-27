Цифровые технологии на службе здоровья
За прошедшие пять лет развитие и совершенствование цифровых технологий в здравоохранении шагнуло далеко вперед. И скорая медицинская помощь идет в ногу со временем, ведь внедрение инновационных цифровых решений помогает оптимизировать и, главное, ускорить оказание скорой медицинской помощи, повысить доступность и качество медицинского обслуживания населения. Внедрение в работу медицинской информационной системы в БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» позволяет: в максимально короткие сроки вносить информацию о вызове выбирая нужное из выпадающих полей, а не писать вручную; быстро принимать решение по поступившему вызову и определять его срочность по алгоритму; направлять ближайшую свободную бригаду нажатием одной клавиши. Теперь увидеть кто находится ближе к месту вызова легко, всего лишь посмотрев на интерактивную карту города, где видно местоположение всех бригад и их статусы, например, едет на вызов, обслуживает вызов, едет в стационар или свободна.
Сократилось среднее время ожидания до назначения вызова на бригаду с 4 до 1-2 минут, время доезда до вызова с 17 до 15 минут, постоянно увеличивается доля вызовов, в том числе в неотложной форме, обслуженных до 20 минут с момента приема вызова, и на конец 2024 года составляет более 70 процентов. Электронное ведение медицинской документации и планшеты в работе бригад скорой помощи избавили медперсонал
от бумажной работы. Теперь оформление карт вызовов, назначение, списание и пополнение медикаментов происходит быстрее и удобнее, сокращается время на обслуживание вызова, что позволяет быстрее приехать к следующему пациенту.
В помощь пришли технологии искусственного интеллекта. Голосовой ввод позволяет быстро и точно записывать информацию о состоянии пациента, диагнозе и проведенных процедурах, информация автоматически преобразуется в текстовый формат. Меньше времени требуется уделять написанию документации, часть информации подтягивается автоматически из сопряженных систем, повторное внесение информации для дополнительных документов не требуется, она дублируется автоматически. Так, например, происходит; передача экстренных извещений об инфекционных заболеваниях, что ускоряет реагирование на вспышки заболеваний и минимизирует риски
их распространения; передача сопроводительных листов в приемные отделения стационаров при транспортировке пациентов; передача вызовов бригадам неотложной помощи при поликлиниках. Еще в 2019 году среднее время обслуживания вызова составляло 30-33 минуты, а в 2024 году 25-26 минут, Все внимание направлено только на пациента.
Цифровизация укладок с медикаментами и управление лекарственными средствами и медицинскими изделиями в службе скорой помощи стала настоящим прорывом! Теперь медикаменты собраны и подготовлены для пополнения укладок еще до прибытия бригады на подстанцию. Одна минута на получение и бригада снова готова выехать на следующий вызов!
Время на сдачу и прем смены новой бригадой с введением технологии сократилось с 15 до 10 минут. В 2024 году на 38 автомобилях скорой медицинской помощи установлены кнопки тревожной сигнализации, а в планшеты выездных бригад оснащены виртуальными кнопками тревоги. Теперь бригады скорой помощи находятся под круглосуточной охраной сотрудников Росгвардии. Установка тревожных кнопок помогает медикам станции «скорой помощи» чувствовать себя в безопасности, а в случае угрозы или нападения минимизировать негативные последствия как для медиков, так и для пациентов и окружающих лиц.