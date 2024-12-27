Руслан Кухарук исполнил новогодние мечты детей из Югры
Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками благотворительной акции «Елка желаний» и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнил их мечты.
Железная дорога, набор для рисования, кукла, самокат, беговая дорожка, цифровое фортепиано, конструктор, умные часы, наушники — это лишь малая часть подарков, которые сегодня получили ребята — участники благотворительной акции «Елка желаний». Их мечты исполнили Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощник —губернатор Югры Руслан Кухарук. Именно так он представился на встрече с детьми.
«На сегодняшней встрече кроме того что я губернатор Югры, у меня есть еще одна очень приятная миссия — я помощник Деда Мороза», — сказал руководитель региона.
Всего во встрече приняли участие шесть семей из Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска и Югорска. В «Елке желаний» участвуют ребята в трудной жизненной ситуации: с особенностями здоровья, а также дети участников СВО.
Встреча прошла в уютной, домашней атмосфере. Дети и родители рассказывали о своих увлечениях и семейных традициях, о том, как проводят Новый год. Практически у всех ребят оказались похожие интересы — это книги, спорт и творчество.
Руслан Кухарук исполнил желания детей участника СВО Михаила Шехирева. У него четверо сыновей. В подарок от главы региона они получили ноутбук, умную колонку, компьютерные наушники, конструктор и сертификат в тренажерный зал. Кроме того, каждый получил сладкий подарок.
«Очень приятно, что с нами сегодня герои нашего времени, которые защищают нашу страну. Михаил, сегодня вы с нами олицетворяете большое количество людей, которые на передовой, далеко от своей семьи, ваши сослуживцы, решившие защищать границы нашей родины. Вы настоящий мужчина, герой, патриот. Добра вашей семье, желаю, чтобы ваши дети выросли такими же людьми, которые любят свою страну», — сказал Руслан Кухарук.
Семилетний Максим Костюк из Нефтеюганска мечтал почувствовать себя машинистом поезда. Сертификат на такую услугу подарил ему губернатор Руслан Кухарук. Как рассказали его родители, семья часто путешествует на поездах и Максим их обожает.
«Максим у нас очень любит поезда, ему подарили игрушечную железную дорогу, а вскоре благодаря губернатору он сможет побывать в роли машиниста настоящего поезда. А его младшая сестренка Ксюша получила игрушку мамонта и набор для рисования. Встреча прошла неожиданно приятно, душевно и по-семейному, мы очень рады, что нам довелось поучаствовать в таком событии. Дети довольны», — рассказала мама Юлия Костюк.
Семилетняя Ира Шалашова из Сургута скатала о цифровом фортепиано. Желание исполнил Руслан Кухарук. А ее старшим сестрам подарили умные часы и набор маркеров. Настя и ее сестра Мария Крипатовы из Нижневартовска получили в подарок наборы с куклами. Ян и его брат Лев Нечеухины из Югорска стали обладателями сертификатов на беговую дорожку и кресло-качалку.
Самый маленький участник встречи Егор Сургучев из Ханты-Мансийска очень хотел познакомиться с губернатором, пожать ему руку, а в качество подарка — бублик, чтобы кататься с горок. Все желания малыша сбылись в этот день. Егор был счастлив. А его брату Захару глава региона подарил самокат.
«Мы постарались сделать так, чтобы новогоднее настроение пришло в каждую семью, сделать этот мир счастливее. Благодарю за что вы в своей жизни делаете добро. Вы молодцы, вы настоящие герои, воспитываете своих ребят, поддерживаете их и конечно, на ваших плечах сегодня очень большая нагрузка. Желаю вам, вашим деткам, родным и близким крепкого здоровья, провести новогодние праздники в семье, и успеть сделать то, что мы обычно не успеваем из-за работы, и чтобы мечты сбывались абсолютно у всех. Остаемся с вами на связи, если нужна какая-то помощь — обращайтесь», — обратился к родителям губернатор Югры.