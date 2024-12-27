Губернатор Югры сообщил о комплексном плане действий против ЧС во время праздников
В Югре запланировано более 140 праздничных мероприятий. Чтобы все они прошли комфортно и безопасно, специалисты различных ведомств разработали единый комплексный план действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в своих соцсетях.
Во-первых, с 29 декабря по 8 января все специальные службы переведут на усиленный режим работы.
«С учетом низких температур поручил провести дополнительные профилактические мероприятия в социальных учреждениях, установить усиленный контроль за соблюдением мер безопасности. В период праздничных мероприятий будут организованы ежедневные противопожарно-профилактические рейды», – проинформировал Руслан Кухарук.
Он уточнил также, что за безопасностью на дорогах в праздники будут следить не менее 240 сотрудников ГИБДД.
«Особенность этого года – теплая зима, из-за которой сдвинулись изначальные сроки запуска зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Сегодня готова к использованию лишь половина. По словам директора управления автомобильных дорог Югры Алексея Викторовича Осинцева, ввод в эксплуатацию всех зимников и переправ запланирован до 10 января с плановым увеличением нагрузки на переправах до 60 тонн. Отмечу, что на уже открытых для движения дорогах ведутся круглосуточные работы по их содержанию. Установлены дорожные знаки, шлагбаумы, посты регулирования, вагоны для обогрева», – пояснил глава региона.
Он обратился также к югорчанам и гостям округа, чтобы не выезжали на зимние автомобильные дороги и ледовые переправы до их официального открытия и не подвергали себя и близких опасности.
Актуальная информация о состоянии зимников и ледовых переправ размещена на сайте управления автомобильных дорог: www.ugrador.ru