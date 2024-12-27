Заместители губернатора Югры исполнили новогодние мечты детей из Макеевки

В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры окружающего воздуха до нулевых значений управление автомобильных дорог Югры сообщает о том, что с 8 часов утра 28 декабря 2024 года на зимней автомобильной дороге «69 карьер – с.Пальяново» в Октябрьском районе будет введено огранич