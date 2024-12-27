Заместители губернатора Югры исполнили новогодние мечты детей из Макеевки
Заместители губернатора Югры Ирина Чудова и Анатолий Уткин во время визита в Макеевку по поручению губернатора Руслана Кухарука исполнили мечты юных жителей — участников акции «Елка желаний». Умная колонка, велосипед, комплект для тренировок по гимнастике и набор для творчества — это лишь малая часть подарков для ребят из нашей подшефной территории.
«Поздравляю с наступающим новым годом, желаю счастья, мирного неба, улыбок побольше. А для того, чтобы их было больше, Руслан Николаевич услышал и увидел ваши желания, и мы тоже к «Елке желаний» прикоснулись, и постарались выполнить пожелания замечательных ребятишек», — сказал участникам акции Анатолий Уткин.
«Елка желаний» — это добрая акция, которую ждет вся страна. В это время малыши восторгаются исполненными желаниями, а «волшебникам» приятно видеть радостные эмоции детей.
«Я заказала комплект тренажеров, я занимаюсь гимнастикой с трех лет. А у Деда Мороза я попросила конфетки и игрушечный набор для уборки и набор, чтобы плести браслетики из резинок», — рассказала шестилетняя Арина Романова.
С подарками югорчане побывали и в детском саду компенсирующего вида № 152-67. Ребята получили новогодние сладкие подарки от региона-шефа и плюшевого символа Югры — мамонтенка.
«Здоровья и счастья, чтобы следующий год был счастливее уходящего и для нашей страны, и для каждого из вас. Чтобы все у нас было хорошо!» — сказала Ирина Чудова.
И это еще не все — по поручению губернатора Руслана Кухарука правительство Югры подготовило новогодние подарки для юных жителей Макеевки. В город доставили 15 тысяч подарков, в каждом из которых, кроме килограмма сладостей, — открытка с добрыми пожеланиями от губернатора автономного округа. Новогодние подарки вручали заместители губернатора детям Макеевки на городских праздниках, школьных событиях и новогодних утренниках в детских садах.
Ранее мы рассказывали, что губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками благотворительной акции «Елка желаний» и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой исполнил их мечты — железная дорога, набор для рисования, кукла, самокат, беговая дорожка, цифровое фортепиано, конструктор, умные часы, наушники — такие подарки получили дети от главы региона.