На зимниках Югры вводят ограничения тоннажа из-за потепления
В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры окружающего воздуха до нулевых значений управление автомобильных дорог Югры сообщает о том, что с 8 часов утра 28 декабря 2024 года на зимней автомобильной дороге «69 карьер – с.Пальяново» в Октябрьском районе будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн.
Как отметили в ведомстве, ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных служб и пассажирские рейсовые автобусы.
Срок действия ограничений определен до установления стабильных отрицательных температур окружающего воздуха.
Напомним, накануне в Октябрьском районе открыли зимники Октябрьское — Большой Камень, Урманный — Каменное, Карымкары — Горнореченск — Урманное, «Подъезд к с. Большой Атлым».
В Сургутском районе введены в эксплуатацию сезонные автодороги Угут — Каюково и Сытомино — Горный. На всех зимниках ограничение тоннажа — 10 тонн.
Заработал также автозимник Берёзово — Игрим.