Сотрудники Росгвардии в Югре приняли участие в благотворительных новогодних акциях
В Урае командир взвода отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре младший лейтенант полиции Никита Лучкин вместе с коллегой командиром отделения этого же отдела сержантом полиции Денисом Бондаренко приняли участие в городской благотоворительной акции «Варежка мечты», проводимой в рамках всероссийского проекта «Ёлка желаний».
Представители Росгвардии исполнили желания трех ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 12-летний Денис, ребенок с ограниченными физическими возможностями, попросил у Деда Мороза набор бисера. Для 2-летней Виктории росгвардейцы привезли развивающую игрушку «Черепашка», а 12-летний Хожиакбар мечтал о наборе карандашей 48 цветов.
Все подарки сотрудники Росгвардии доставили в муниципальный ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) города Урай для передачи детям.
«Участие в благотворительных акциях представителей нашего ведомства – еще одна возможность подарить тепло своего сердца тем, кто в этом особенно нуждается – детям из неблагополучных семей, с ограниченными физическими возможностями», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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