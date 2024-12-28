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Сотрудники Росгвардии в Югре приняли участие в благотворительных новогодних акциях

28.12.2024

В Урае командир взвода отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре младший лейтенант полиции Никита Лучкин вместе с коллегой командиром отделения этого же отдела сержантом полиции Денисом Бондаренко приняли участие в городской благотоворительной акции «Варежка мечты», проводимой в рамках всероссийского проекта «Ёлка желаний».

Представители Росгвардии исполнили желания трех ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  12-летний Денис, ребенок с ограниченными физическими возможностями, попросил у Деда Мороза набор бисера. Для 2-летней Виктории росгвардейцы привезли развивающую игрушку  «Черепашка», а  12-летний Хожиакбар мечтал о наборе карандашей 48 цветов.

 Все подарки сотрудники Росгвардии доставили в муниципальный ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) города Урай для передачи детям.

«Участие в благотворительных акциях представителей нашего ведомства – еще одна возможность   подарить тепло своего сердца тем, кто в этом особенно нуждается – детям из неблагополучных семей, с ограниченными физическими возможностями», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.  

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

28.12.2024

28.12.2024