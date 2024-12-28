Поездка в Москву и Санкт-Петербург стала подарком для 215 юных югорчан
Юные югорчане: волонтеры, спортсмены, победители олимпиад, одаренные и особенные ребята, представители коренных народов Севера и дети участников СВО, а также ребята из подшефной Макеевки получили незабываемый подарок от правительства округа – поездку в Москву и Санкт-Петербург в рамках проекта «Дни Югры».
Для многих это было давней мечтой, теперь она сбылась.
«Начало проекту было положено в день образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10 декабря, когда дети из подшефного города Макеевки приехали в Москву, познакомились с достопримечательностями столицы великой страны и посетили Большой театр. Они посмотрели балет «Чипполино», – рассказала заместитель губернатора Елена Майер.
Еще 140 талантливых школьников и студентов Югры 25 декабря побывали вечернем показе театрализованной постановки в Большом театре России.
Кроме того, юные югорчане побывали в Санкт-Петербурге. Они посетили в Мариинском театре «Урок практического театроведения» и увидели всемирно известный балет «Щелкунчик».
О поездке рассказала Кристина Лопатина, которая сопровождала свою дочь Ксению Лопатину – чемпионку Первенства России по легкой атлетике спорта глухих.
«Утром мы вылетели чартерным рейсом из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. На борту был весь цвет многогранной Югры: ребята с высокими достижениями в спорте и учебе, дети из семей коренных народов Севера и участников СВО. Из аэропорта нас довезли до новой Мариинки. Там организаторы провели для нас уникальную экскурсию по одной из самых оснащенных театрально-концертных площадок мира. Детям и родителям было интересно буквально всё – как устроена оркестровая яма, как выглядит швейный цех, как работают монтажеры сцены и многое другое. Настоящая магия», – рассказала Кристина Лопатина.
Увидеть классическую постановку «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского в «Мариинке» – мечта многих россиян. Но попасть на балет очень сложно, так как это самый востребованный новогодний спектакль.
«Но благодаря договоренностям, которые были достигнуты нашим губернатором с Валерием Гергиевым, художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра еще на площадке Санкт-Петербургского экономического форума, ребята из Югры действительно получили настоящий новогодний подарок», – отметила Елена Майер.
«Потрясающие, волшебные новогодние декорации, старинное здание, огромная труппа знаменитых на весь мир артистов балета, действующих как единый механизм. Богдан был в восторге, даже купил себе на память о поездке сувенир – Щелкунчика. Теперь и в нашем доме будет жить этот волшебный персонаж, чьей храбростью восхищаются целые поколения детей во всём мире», – отметила мама чемпиона Первенства России по плаванью спорта глухих Богдана Котова – Виктория Котова.
«Мы очень благодарны Правительству округа за возможность своими глазами увидеть шедевр мирового балета! Места у нас были хорошие – 7-10 ряд партера. Оттуда можно было разглядеть малейшие детали одежды и мимику актеров. Поражала плавность и грациозность сцен, особенно, когда 40 балерин одновременно выполняли синхронные па», — отметила Кристина Лопатина.