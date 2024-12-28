Губернатор Югры поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Глава региона Руслан Кухарук поздравил сотрудников и ветеранов спасательных подразделений и служб Югры с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Спасибо за труд, мужество и героизм, неравнодушие и умение вовремя прийти на помощь. Желаю вам в наступающем году больше спокойных дежурств и новых успехов в работе! Пусть удача сопутствует в вашем благородном деле, а родные всегда ждут дома целыми и невредимыми. С Днем спасателя!» — отметил глава региона.