Руслан Кухарук анонсировал появление новых авиарейсов в Югре
В своем Послании о развитии округа в ближайшее время губернатор Югры сказал, что транспортная доступность – ключ к развитию региона. Он подчеркнул, что в 2025 году Югра продолжит улучшать авиасообщение, чтобы связать города округа с другими регионами России.
Об анонсированных губернатором изменениях сообщает Стройкомплекс Югры. Это увеличение частоты рейсов в Тюмень из Ханты-Мансийска, Когалыма и Советского до 9 раз в неделю.
А также запуск с частотой два и более раза в неделю уже востребованных у югорчан, но требующих глубокой проработки финансовых моделей совместно с авиакомпаниями, межрегиональных маршрутов:
• Нижневартовск - Минеральные Воды
• Ханты-Мансийск - Минеральные Воды
• Сургут - Тобольск
• Сургут - Курган
«Эти предложения уже находятся на рассмотрении в Росавиации. Мы уверены, что новые маршруты обеспечат комфортные перелеты для жителей и гостей округа», – отметил Руслан Кухарук.
«Озвученные в послании Губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука планы на будущий год в первую очередь дадут больше возможностей для путешествий югорчанам и гостям округа, а для аэропортов - это дополнительный стимул в развитии», – считает генеральный директор «Юграавиа» Александр Качура.