До 8 января в Сургуте действует особый противопожарный режим
В новогодние праздники в Сургуте будет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигание мусора, разведение костров.
«В городе определены места, рекомендованные для запуска пиротехнических изделий», — уточнили в городской администрации.
Речь идет о территории стадиона «Спортивное ядро», площади перед театром Сургутского государственного университета, территории между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.
Запрещено запускать фейерверк в зданиях, c балконов и лоджий, вблизи деревьев, линий электропередачи и стоянок автомобилей. За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность.