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фото: ugra-news.ru

До 8 января в Сургуте действует особый противопожарный режим

28.12.2024

В новогодние праздники в Сургуте будет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигание мусора, разведение костров.

«В городе определены места, рекомендованные для запуска пиротехнических изделий», — уточнили в городской администрации.

Речь идет о территории стадиона «Спортивное ядро», площади перед театром Сургутского государственного университета, территории между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Запрещено запускать фейерверк в зданиях, c балконов и лоджий, вблизи деревьев, линий электропередачи и стоянок автомобилей. За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность. 

ugra-news.ru

28.12.2024

28.12.2024