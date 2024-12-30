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В преддверии праздника Борис Хохряков поздравил жителей Югры с Новым годом

30.12.2024

Уважаемые югорчане!  От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и от себя лично поздравляю вас с Новым годом!

 

Этот праздник, несущий в себе огромный заряд позитивной энергии, задает тон всему предстоящему году. И то, каким будет новый цикл нашей жизни, зависит от многого – веры в собственные силы, сплоченности и выбора дальнейшего маршрута.

2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Именно эта тема, являясь важнейшей в сегодняшней повестке дня, поможет скоординировать наши усилия в достижении поставленных целей, в решении ключевых для страны задач.

Вместе с этим наступающий год – это год 80-летия Великой Победы. Разгром фашизма стал эпохальным событием, предопределившим дальнейшее развитие России и целого мира на десятилетия вперед.

Эти патриотические темы созвучны с инициативой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Кухарука, получившей широкую поддержку югорчан, объявить 2025 год Годом исторического наследия в Югре.

Именно сегодня, в период проведения специальной военной операции, когда наши земляки, как их деды и прадеды, защищают интересы Родины, важно понимать, кто они – настоящие герои нашего времени, которые сражаются за свободу России.  

Связывая воедино две эпохи, славные подвиги солдат Великой Отечественной войны и героев дня сегодняшнего, мы проводим четкие исторические параллели, отмечаем преемственность поколений и твердо знаем: победа будет за нами!

Дорогие югорчане! Пусть наступающий год оправдает все наши ожидания, станет годом ярких событий и успешных начинаний. Желаю вам крепкого здоровья, осуществления планов и замыслов, благополучия и счастья, мира и добра!

 

Председатель Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Борис Хохряков

30.12.2024

30.12.2024