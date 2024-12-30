В преддверии праздника Борис Хохряков поздравил жителей Югры с Новым годом

В своем Послании о развитии округа в ближайшее время губернатор Югры сказал, что транспортная доступность – ключ к развитию региона. Он подчеркнул, что в 2025 году Югра продолжит улучшать авиасообщение, чтобы связать города округа с другими регионами России.