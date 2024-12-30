В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в акции «С Новым годом, Служба крови!»
В предновогодние дни военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к традиционной всероссийской донорской акции «С Новым годом, Служба крови!».
Личный состав из различных подразделений ведомства посетил пункты переливания крови в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Участники акции пополнили банк крови медицинских учреждений автономного округа на период длительных новогодних каникул, когда потребность в ней особенно высока.
Перед донацией все желающие сдать кровь заполнили специальную анкету о состоянии здоровья, прошли необходимые обследования и медицинский осмотр.
Поддержать участников донорского движения Югры в рамках акции на станцию переливания крови прибыли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи поздравили доноров с наступающими праздниками, пожелали им здоровья и счастья, а также вручили подарки, которые стали для всех приятным сюрпризом.
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