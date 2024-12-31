Поздравление жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с Новым Годом
Дорогие жители Югры!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом!
Вспоминая яркие моменты и события уходящего года, мы вновь убеждаемся в том, что главное богатство страны и нашего югорского края – это добрые и честные, сильные и храбрые, любящие и заботливые люди.
Подводя итоги года, мы прежде всего говорим слова благодарности нашим бойцам, которые сегодня на передовой защищают Отечество. Благодарю за самоотверженный труд нефтяников и газовиков, энергетиков и строителей, педагогов и врачей, всех тех, кто несет свет и тепло, вносит вклад в развитие и будущее России.
В новогодние дни мы думаем только о хорошем, загадываем желания и всем сердцем ждем их исполнения. Строя смелые планы, мы верим в общий успех и Победу. Неизменными остаются наша сплоченность, вера в соратников, друзей, родных и близких, стремление добиваться результата несмотря ни на что. Мы бережем наше общее прошлое и в ответе за будущее. Уверен, мы не отступим от своих планов и замыслов. Продолжим укреплять экономику, открывать новые объекты и создавать рабочие места, строить дороги и мосты, школы и больницы, сохранять нашу культуру, ценности и историю.
2025 год – юбилейный. Нашему округу исполнится 95 лет. Вместе со всеми гражданами страны встретим 80-летие Великой Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне. Встретим и особую для нас дату в славной истории Югры – 65-летие открытия шаимской нефти. Вместе сделаем все, чтобы 2025 год стал особенным.
Новый год – семейный праздник. Для каждого из нас нет ничего важнее благополучия и здоровья семьи. И наше главное желание на Новый год – чтобы наши родные и близкие были счастливы, их обходили стороной невзгоды и потрясения. Пусть оно обязательно сбудется.
Дорогие югорчане! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
С Новым Годом, Югра!