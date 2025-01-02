Более 150 жителей Нефтеюганска отпраздновали Новый год забегом трезвости
В первый день 2025 года в Нефтеюганске состоялся ставший традиционным VIII Забег кристальной трезвости.
«По-настоящему теплая зима дала возможность принять участие каждому желающему. Мы хотим показать пример альтернативного, здорового празднования Нового года, где вместо традиционного застолья людей объединяет любовь к здоровому образу жизни, тех, кто ценит трезвый образ жизни. Начинать год с забега для многих жителей Нефтеюганска стало доброй традицией. Вот уже восемь лет как МРО «Работающая молодежь Сибири» показала нам положительный пример. Такие забеги проводит в Сургуте основатель забегов, а ранее житель и активный спортсмен из нашего города Никита Шостак», — рассказывает Антон Медведев, руководитель общественного движения «Моржи Нефтеюганска».
Самое сложное — испытание холодом, которое по силам преодолеть только моржам. Несколько мужчин бегут в футболках и шортах, а самые закаленные моржи выходят на пробежку в шортах и в теплых шапках, не надевая при этом футболку.
Директор спортшколы и тренер Максим Мальчиков ежегодно становится участником забега и помогает организовать мероприятие.
«Забег трезвости дает хороший старт началу здорового образа жизни для тех, кто только к нам присоединяется. Участие принимают абсолютно все жители города любого возраста. Самым старшим участникам забега больше 70 лет. Каждый год наблюдаем вовлеченность молодежи к мероприятию, считаю этот факт важным показателем. В здоровом теле — здоровый дух!» — делится Максим Мальчиков.
На финише забега кристальной трезвости каждому участнику вручили символическую деревянную медаль, а также призы и подарки от многочисленных спонсоров мероприятия.
В завершении участников угостили теплым чаем и душевными беседами за накрытым столом в здании лыжной базы.
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