Руслан Кухарук и Евгений Дементьев открыли в Ханты-Мансийске новую лыжную базу
Губернатор Югры Руслан Кухарук и президент Федерации лыжных гонок Югры сегодня открыли в Ханты-Мансийске новый современный лыжный комплекс в Долине ручьев. Как отметил глава региона в своем телеграм-канале, проект был реализован благодаря соглашению между правительством округа и компанией «Роснефть».
«Начало года в Ханты-Мансийске очень правильное. Во-первых, открыли сегодня лыжную базу, здесь, в Долине ручьев. Замечательный и уникальный объект. Благодаря современному оснащению и удобному расположению новая лыжная база в Ханты-Мансийске уже готова принимать массовые любительские мероприятия и серьезные профессиональные соревнования. Именно здесь сегодня югорчане смогли принять участие во всероссийском праздничном «Забеге обещаний»», — сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, отметив, что до конца 2025 года ещё две такие лыжные базы откроются в Урае и поселке Солнечный в Сургутском районе.
Участниками забега могли стать все желающие. Перед стартом бегуны написали свои обещания на Новый год, а затем пробежали ровно 2025 метров, символизируя начало нового года.
«Правило забега — все участники на старте пишут свое главное обещание на Новый год. Пообещал себе и всем югорчанам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне установить в Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести». Это — знак признания вклада жителей всего нашего региона в Великую Победу.
Вместе с коллегами из команды Правительства региона, жителями и гостями города, нашими олимпийскими чемпионами и спортсменами в первый день Нового года пробежали ровно 2025 метров», — добавил Руслан Кухарук.
ugra--news-ru