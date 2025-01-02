В столице Югры дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии посетили новогоднее представление

В культурно-досуговом центре «Октябрь» г. Ханты-Мансийска состоялся Новогодний спектакль «Назад в Новый год». Главными зрителями настоящей зимней сказки стали более 100 юных жителей окружной столицы, в числе которых дети военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО — Югре.