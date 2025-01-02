В столице Югры дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии посетили новогоднее представление
В культурно-досуговом центре «Октябрь» г. Ханты-Мансийска состоялся Новогодний спектакль «Назад в Новый год». Главными зрителями настоящей зимней сказки стали более 100 юных жителей окружной столицы, в числе которых дети военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО — Югре.
Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями зимнего праздника подготовили для маленьких горожан театрализованное представление, которое погрузило ребят в мир волшебства и фантазии. Юные зрители спектакля покорили время, побывав в новогоднем прошлом, настоящем и будущем.
Продолжилась праздничная программа веселыми конкурсами, сюрпризами и дружным хороводом у нарядной новогодней ёлочки, что создало неповторимую атмосферу праздника.
Каждый участник получил сладкий подарок от Деда Мороза, что стало приятным завершением новогоднего утренника, а ребята постарше из семей участников специальной военной операции были приглашены на «Новогодний квиз».