Жителей Ханты-Мансийского автономного округа приглашают подать заявки на V Международный фестиваль Правильного кино
Музей Победы приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа к участию в V Международном фестивале Правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 31 января.
Кинофорум, традиционно приуроченный к празднованию 9 Мая, пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и регионах. Основной площадкой проведения станет Музей Победы на Поклонной горе, также показы пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.
«В год 80-летия Победы фестиваль станет ярким событием, которые привлечет внимание ценителей хорошего кино. Цель кинофорума - продвижение традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, сохранение преемственности поколений, привлечение аудитории к семейным фильмам, популяризация отечественного кинематографа», - отметили в Музее Победы.
К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы как из регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в следующих категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, а также специальные репортажи. Все заявленные работы должны соответствовать регламенту фестиваля.
Картины-победители получат широкий прокат во многих регионах страны и за рубежом.
Подробнее на странице фестиваля (https://poklonka-cinema.ru/iii-mfpk/).