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Поздравление с Новым Годом!

31.12.2024

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Совсем скоро 2024 год станет историей. Он был непростым для всех нас - России и Уральского федерального округа.

Регионы Урала и Западной Сибири сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей.

Самое главное – мы делали это вместе. Ушедший год показал, насколько сильно единство нашего общества. Благодаря такой силе, нам по плечу любые задачи.

Ваши усилия и самоотверженный труд позволили нашему Отечеству справиться с мощным международным давлением и продолжить успешное развитие специальной военной операции. Именно здесь, на Урале, куётся Победа.

Для меня прошедший год оказался знаковым: я переехал на Урал и начал служить Родине на новом участке.

Я был счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом, и с людьми, которые тут живут.

Ваша открытость, отзывчивость и теплота общения позволили мне почувствовать себя здесь как дома.

В наступающем 2025 году наша страна отметит 80-летие Победы над фашистской Германией. Для всех нас это священная дата.

Я уверен, что лучший способ ее отметить – это приложить все силы к достижению целей Специальной военной операции.

Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы - наша гордость и надежда!

Дорогие земляки!

Желаю вам в наступающем 2025 году здоровья и благополучия!

Пусть в каждом доме будет мир, радость и любовь.

С Новым годом, с новым счастьем!

 Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе А.В. Жога

31.12.2024

31.12.2024