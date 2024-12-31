Поздравление с Новым Годом!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро 2024 год станет историей. Он был непростым для всех нас - России и Уральского федерального округа.
Регионы Урала и Западной Сибири сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей.
Самое главное – мы делали это вместе. Ушедший год показал, насколько сильно единство нашего общества. Благодаря такой силе, нам по плечу любые задачи.
Ваши усилия и самоотверженный труд позволили нашему Отечеству справиться с мощным международным давлением и продолжить успешное развитие специальной военной операции. Именно здесь, на Урале, куётся Победа.
Для меня прошедший год оказался знаковым: я переехал на Урал и начал служить Родине на новом участке.
Я был счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом, и с людьми, которые тут живут.
Ваша открытость, отзывчивость и теплота общения позволили мне почувствовать себя здесь как дома.
В наступающем 2025 году наша страна отметит 80-летие Победы над фашистской Германией. Для всех нас это священная дата.
Я уверен, что лучший способ ее отметить – это приложить все силы к достижению целей Специальной военной операции.
Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы - наша гордость и надежда!
Дорогие земляки!
Желаю вам в наступающем 2025 году здоровья и благополучия!
Пусть в каждом доме будет мир, радость и любовь.
С Новым годом, с новым счастьем!
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе А.В. Жога