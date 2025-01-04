Синоптики предрекают существенное понижение температуры в Югре
Жителей Югры предупреждают о резком перепаде температуры воздуха. Как сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурные колебания югорчане ощутят уже 5 января.
Как сообщает издание «Югорский снигирь», предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 24 градусов. Днем местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель.
Снег, а местами и метель продолжится 6 января. Ночью похолодает до минус 13 градусов. При этом местами по западной половине столбики термометров опустятся до -23 градусов, а местами по восточной половине и вовсе покажут 0 градусов. Днем синоптики обещают 0,-5, местами до -15 градусов Цельсия.