Креативные индустрии вывели Югру в десятку сильнейших среди российских регионов
Такие данные получил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в результате исследования уровня развития креативных индустрий в российских регионах. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занял десятую позицию, улучшив ее на 24 пункта.
В основе исследования лежали такие параметры, как социально-экономические условия в регионе в целом, состояние его экономики и мер поддержки креативных отраслей, анализ культурной среды и общий уровень развития креативного сектора. Выяснилось, что в Югре доля креативных индустрий в валовом региональном продукте достигла более 100 млрд рублей, а количество таких субъектов перевалило за 7 тысяч единиц. К тому же, продукция югорчан экспортируется в 20 стран.
«Развитие креативных индустрий открывает большие возможности для Югры. Во-первых, для диверсификации экономики, правильного использования человеческого капитала и туристического потенциала. Во-вторых, креативные индустрии помогают развивать общество, не забывать уникальные традиции и культуру, реализовывать таланты местной молодежи. И третье – это продвижение бренда Югры на российском и международном уровне», – отметил заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев.
Для такого взрывного роста, конечно, есть причины: совместная работа институтов развития и органов власти; своевременное внедрение в прошлом году регионального стандарта развития креативных индустрий совместно с Агентством стратегических инициатив. Стандарт регламентирует подготовку кадров в индустрии, создание объектов инфраструктуры, определение опорной организации и специальных мер поддержки.
«Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» является опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Наша задача – помогать креативным предпринимателям успешно преодолевать путь от идеи до ее коммерциализации. Добиваемся этого в том числе с использованием мер господдержки и выстраиваем их в прямом диалоге с бизнесом», – отметил генеральный директор Фонда «Мой бизнес» Денис Скрыганов.
Комплекс поддерживающих мер включает в себя образовательные, финансовые и маркетинговые. Среди финансовых мер – это компенсация банковской процентной ставки и лизинговых платежей в пределах 1 млн рублей; «Инновационный сертификат», который позволяет высокотехнологичным компаниям получить до 5 млн рублей на проведение исследовательских и конструкторских работ. Также местные предприниматели могут претендовать на товарный знак «Сделано в Югре!» и размещать свою продукцию в специально созданном Каталоге креативной продукции Югры. Поддержка креативных индустрий проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Что касается обеспечения кадрами, то стоит отметить открытые в Югре школы креативных индустрий, центры молодежного инновационного творчества и колледж, в вузах реализуются специальные магистерские программы. Действующие предприниматели имеют возможность повышать квалификацию на тренингах, семинарах и в акселерационных программах.
Для формирования креативного сообщества и культурной среды в целом в автономном округе много лет действуют такие крупные мероприятия, как «Дух огня» и Слет креативных предпринимателей Югры. В прошлом году в рамках Слета вручали первую в округе Премию в сфере креативных индустрий «КИ–ТЫ». Ее целью было – отметить заслуги и вклад предпринимателей из сферы креативных индустрий в развитие региона. Обладателями Премии стал 21 предприниматель.