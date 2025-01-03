Музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске сможет привлечь еще больше гостей
Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
«Вместе с семьей посетили программу проекта «Стойбище приглашает». Прикоснулись к культуре наших северных народов, попробовали свои силы в национальных забавах. После активных развлечений на свежем воздухе, чай кажется особенно вкусным. А блюда из оленины и рыбы, приготовленные по традиционным рецептам, удивили своим вкусом и простотой. Они словно вобрали в себя всю силу и энергию северной природы. С родными сошлись во мнении, что такая кухня не сможет оставить равнодушным никого, — написал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук, поблагодарив экскурсовода Сергея Павловича Конева за погружение в культуру и историю. —Приятно порадовало, что музей притягивает людей из разных уголков нашей страны — за небольшой промежуток времени, встретились и познакомились с гостями из Воронежской и Омской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан.
Глава региона также осмотрел новый домик, который в этом году появился на территории «Торум Маа».
«Двухэтажное строение площадью 240 квадратных метров позволит музею привлечь еще больше гостей. В здании можно будет проводить культурные мероприятия, мастер-классы и различные семинары. Осталось решить вопрос с наполнением помещений. Возьмем его в работу и поможем учреждению. Как уже неоднократно говорил, туризм — одно из перспективных направлений развития нашего региона, необходимое условие для комфортной жизни, увлекательного и разнообразного досуга югорчан», — подчеркнул губернатор.
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